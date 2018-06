Doua cutremure au avut loc in zona Vrancea in ultimele 12 ore

Ziare.

Cutremurul a avut loc la ora 5:56.Initial, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca seismul a avut magnitudinea 2,9 grade si s-a produs la o adancime de 140 de kilometri.Ulterior, Institutul pentru Fizica Pamantului a modificat coordonatele cutremurului. Acesta a avut magnitudinea 3,2 si s-a produs la o adancime de 129 de kilometri.Este al doilea seism din ultimele 12 ore, dupa ce marti seara, la ora 21:20, a avut loc un alt cutremur in judetul Vrancea.Seismul a avut magnitudinea 3,1 si s-a inregistrat la o adancime de 110 kilometri.Cel mai puternic cutremur de la inceputul acestui an s-a produs in 25 aprilie. Seismul a avut magnitudinea 4,6 si a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12 kilometri), Intorsura Buzaului (25 de kilometri, Targu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) si Sfintu Gheorghe (52 de kilometri) .