Doua cutremure au avut loc luni seara, in Buzau si in Vrancea

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca cel mai mare seism s-a produs in judetul Vrancea, la ora 19:42, la adancimea de 136 de kilometri. Cutremurul a avut magnitudinea 3.3 pe scara Richter.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (41km), Covasna (50km), Odobesti (53km), Buzau (57km), Slanic-Moldova (57km).De asemenea, s-a produs un cutremur, cu magnitudinea 2,4 pe scara Richter, in judetul Buzau. Seismul a fost inregistrat la ora 19:37, la adancimea de 116 km.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor: Nehoiu (30km), Buzau (49km), Covasna (52km), Mizil (54km), Ramnicu Sarat (58km).