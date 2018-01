Patru cutremure au avut loc sambata dimineata

Ziare.

Cutremurul s-a produs la ora locala 8.48, la o adancime de 91,2 kilometri.Alte doua cutremure, cu magnitudine 3 si 3,1 pe scara Richter, au avut loc tot in judetul Buzau, vineri dimineata.Un al patrulea cutremur, cu magnitudinea de 2,2 pe scara Richter s-a produs sambata dimineata, la ora 5.20, in Moldova, judetul Galati, la o adancime de doar 13.5 kilometri.Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Tirgu Bujor (24 km), Tecuci (31 km), Beresti (33 km), Birlad (40 km), Galati (53km).Seismul s-a produs la ora 5.20, in judetul Galati, la adancimea de 13.5 kilometri si a avut magnitudinea de 2,2 pe scara Richter.