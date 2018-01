Doua cutremure in interval de doua ore, in Calarasi si Maramures

Ziare.

Primul seism a fost inregistrat la ora 2:59 in judetul Calarasi si a avut 2,1 grade. Cutremurul s-a produs la o adancime de 7,6 kilometri.Al doilea, de 2,4 grade pe Richter, s-a produs la ora 4:58, in judetul Maramures. S-a produs la o adancime de 2 kilometri.Cel mai puternic cutremur inregistrat anul trecut s-a produs in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.