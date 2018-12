Doua cutremure in Vrancea in decurs de trei ore

Ziare.

Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul seim s-a produs la ora 23.00 in judetul Vrancea si a avut magnitudinea 2,6 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la adancimea de 84 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Odobesti (49km), Nehoiu (49km), Slanic-Moldova (51km), Covasna (51km) si Onesti (52km).Cel de-al doilea cutremur s-a produs tot in judetul Vrancea, la ora 1.21, avand magnitudinea 2,4 pe scara Richter. Seismul s-a produs la adancimea de 121 de kilometri, in apropierea oraselor Nehoiu (38km), Covasna (50km), Odobesti (55km), Buzau (55km) si Ramnicu Sarat (57km).17 seisme au avut loc, in total, in luna decembrie, in judetul Vrancea, cel mai puternic avand magnitudinea de 3,3 pe scara Richter.