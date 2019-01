Doua cutremure, in Vrancea, in jumatate de ora

Ziare.

com

Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 11.24, in judetul Buzau, cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter.Seismul s-a produs la adancimea de 137 de kilometri.Cel de-al doilea seism s-a inregistrat la ora 11.55 tot in judetul Buzau, la adancimea de 118 kilometri, si a avut cu magnitudinea 2,7 pe scara Richter.Cutremurele s-au produs in apropierea oraselor Nehoiu (22km), Covasna (48km), Mizil (50km), Buzau (51km) si Intorsura Buzaului (53km) .