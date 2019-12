Doua cutremure puternice in Columbia: Zeci de mii de oameni au intrat in panica in Bogota

Ziare.

Epicentrele celor doua seisme au fost localizate la foarte mica distanta unul de celalalt, la circa 50 km sud de capitala Bogota.Cutremurele s-au produs la adancime foarte mica, ceea ce le-ar putea amplifica efectele.Potrivit Reuters, regiunea nu este una dens populata.Seismul de 6 grade a avut loc la ora locala 14:03 (21:03, ora Romaniei) in apropierea localitatii Lejanias, in centrul Columbiei, la adancimea de doar zece kilometri.Epicentrul cutremurului a fost la 33 de kilometri de orasul Granada, la 40 de kilometri de San Martin si la 83 de kilometri de Villavicencio.Cutremurul a fost simtit puternic in orasul Bogota si in alte zone din Columbia.Zeci de mii de oameni au intrat in panica si si-au parasit locuintele, relateaza postul RCNRadio.