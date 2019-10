Cel mai mare exercitiu de interventie in caz de cutremur se desfasoara joi in Bucuresti

Ziare.

Potrivit unui comunicat remis, miercuri, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti-Ilfov, cel mai amplu exercitiu din anul 2019, pentru verificarea modului de raspuns in cazul unui seism se va desfasuraActiunile ce privesc gestionarea situatiei de urgenta de catre salvatorii din cadrul ISU Bucuresti - Ilfov se vor desfasura in cel mai mare sediu al unei companii din Romania, in care isi desfasoara activitatea peste 2.500 de angajati zilnic."Vor fi puse in aplicare procedurile de lucru aferente situatiilor tactice, care implica stingerea de incendii, salvarea persoanelor surprinse sub daramaturi sau la inaltime, triajul victimelor in puncte medicale avansate, acordarea primului ajutor calificat si transportul acestora la spitale. Actiunile pentru interventie se vor desfasura si cu sprijinul altor institutii din cadrul Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti", arata ISU Bucuresti - Ilfov.ISU mentioneaza ca verificarea modului de interventie in cazul unui seism se realizeaza periodic, pentru pregatirea efectivelor proprii si in regim integrat, cu celelalte institutii care au rol de asigurare a managementului situatiilor de urgenta.