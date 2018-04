Guvernul taie bani chiar si de la INFP: Nu a dat suma necesara pentru functionarea sistemului care monitorizeaza cutremurele din Romania

Ziare.

Intr-o interventie pentru Digi24 , seful INFP a declarat ca institutia are nevoie de peste un milion de lei in fiecare trimestru pentru a functiona, dar pana acum Ministerul Culturii i-a alocat doar 770 de mii de lei in 2018.In consecinta, conducerea INFP a fost nevoita sa taie din veniturile angajatilor."Daca eu intrerupeam aceasta instalatie de interes national, in primul rand, nu mai puteam sa localizam cutremurul de ieri sau de alaltaieri. Puteau sa se intample multe. Acum noi. Daca primim acesti bani pe ianuarie, mai traim inca o luna, doua. Practic, ar trebui sa se deconteze luna de luna si sa avem certitudinea ca in continuare ni se deconteaza", a explicat situatia Constantin Ionescu, la Digi24.Reprezentantii Ministerului Culturii nu au comentat situatia.Amintim ca miercuri seara, in zona Vrancea, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4,5 pe scara Richter. Initial, seismul fusese estimat la 5 pe scara Richter.