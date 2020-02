Inca un cutremur de peste 3 grade au avut loc la pranz in Romania

Ziare.

Seismul s-a inregistrat la ora 12:57 la adancimea de 109 kilometri, iar epicentrul a fost localizat la 71 km est de Brasov, 77 km nord-est de Ploiesti, 117 km sud de Bacau, 119 km vest de Braila, 120 km vest de Galati, 128 km nord de Bucuresti, 150 km nord-est de Pitesti, 186 km est de Sibiu, 192 km nord de Ruse, 198 km sud-vest de Iasi.Tot duminica, imediat dupa miezul noptii, la ora 00:53, in zona seismica Vrancea, judetul Prahova, s-a produs un cutremur slab cu magnitudinea 3,4 , la adancimea de 139 km. Acest seism a avut loc la 47 km nord de Ploiesti, 50 km SE de Brasov, 104 km nord de Bucuresti, 113 km nord-est de Pitesti, 147 km sud-vest de Bacau, 147 km vest de Braila, 152 km vest de Galati, 160 km est de Sibiu, 168 km nord de Ruse, 216 km nord-est de Craiova.In luna februarie, in Romania au avut loc, in total, 26 de cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2 si 3,5 grade pe scara Richter.Cel mai semnificativ seism din acest an s-a produs in data de 31 ianuarie, in judetul Vrancea, la o adancime de 121 km, si a avut o magnitudine de 5,2 pe Richter. Cutremurul a fost resimtit si la Bucuresti.