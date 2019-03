La peste patru decenii de la cutremurul din 1977, INFP organizeaza evenimente dedicate reducerii riscului seismic

Ziare.

"Pe 4 martie 2019 se implinesc 42 de ani de la cutremurul din 1977, care a produs cele mai mari pagube pe teritoriul Romaniei. Nu dorim ca acea zi sa fie uitata, dar la fel de mult nu dorim ca ea sa se repete", precizeaza reprezentantii INFP.Astfel, la Academia Romana va fi organizat simpozionul "Cutremurele vrancene; o provocare pentru geostiinte si societate", in cadrul caruia vor fi facute o serie de prezentari stiintifice si va avea loc un panel de discutii pe marginea unor tematici de actiune concreta: stiinta si tehnologia in folosul actiunilor de reducere a riscului seismic si securitate ; educatia ca mijloc de constientizare si crestere a rezilientei; comunicarea si perceptia riscului seismic.- initiative pentru reducerea riscului seismic". Acesta va cuprinde o expozitie Mobila despre Cutremure (MOBEE) a INFP, Caravana "Fii Pregatit" a DSU si activitati si prezentari dedicate intelegerii cutremurelor si a masurilor de reducere a riscului seismic.De asemenea, vor fi lansate: brosura "Informatii esentiale despre cutremure", turul digital ghidat "Bucurestii si cutremurele", Expozitia "4 martie 1977 si dupa...: Cutremurele din Vrancea in studii, reportaje, marturii, evocari, albume din colectiile Bibliotecii Nationale", expozitie cu fotografii si exponate pe tematica protectiei civile, prezentari ale proiectelor din domeniu.Tot luni, vor fi organizate sice pentru a spune povestea efectelor cutremurelor majore asupra Bucurestilor, dar si a contextului actual: de ce sunt atatea cladiri vulnerabile seismic si care sunt perspectivele de imbunatatire a situatiei.Seria de evenimente va include si