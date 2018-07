Legea care ii obliga pe proprietariide cladiri cu risc seismic sa ia masuri a fost promulgata de Iohannis

Ziare.

Proiectul adoptat pe 26 iunie de Camera Deputatilor, cu 273 de voturi "pentru", doua "impotriva" si patru abtineri a fost promulgat, joi, de seful statului, anunta Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat.Legea are ca scop eficientizarea administrarii locuintelor, in cazul blocurilor, caselor cu curte comuna sau ansamblurilor rezidentiale."Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii incadrate in clasele de risc seismic si/sau afectate de seisme, sunt obligati sa ia masurile prevazute de lege pentru reducerea riscului seismic al constructiilor", se arata in articolul 32, alineatul (5) al Legii promulgate.De asemenea, proprietarii sunt obligati sa ia masuri de consolidare si modernizare a locuintei, "modernizarea echipamentelor, instalatiilor si dotarilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuala, reabilitarea termica in scopul cresterii performantei energetice, precum si reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei condominiului pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a acestuia, potrivit prevederilor legale, in conditiile mentinerii aspectului armonios si unitar al intregului condominiu, indiferent de natura interventiilor", potrivit textului legii.Legea contine si prevederi cu privire la modificarea fatadei cladirilor colective supraetajate."In cazul condominiilor de tipul imobilelor colective multietajate, modificarea aspectului fatadei se face numai in mod unitar pe intreg condominiul, indiferent de numarul asociatiilor de proprietari constituite pe scari sau tronsoane, in baza unei documentatii tehnice elaborate in conditiile legii, de catre arhitecti cu drept de semnatura si cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, regimul monumentelor istorice si al zonelor protejate, reabilitare termica pentru cresterea performantei energetice a cladirilor si reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei acestora pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor", potrivit sursei citate.Totodata, proprietarii pot aduce modificari, imbunatatiri locuintei cu autorizarea prealabila a lucrarilor de constructii de catre administratia publica."Proprietarul poate aduce imbunatatiri sau modificari proprietatii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la autorizarea executarii lucrarilor de constructii de catre autoritatea administratiei publice competente, fara a pune in pericol integritatea structurala a condominiului, rezistenta mecanica, stabilitatea si siguranta cladirii sau a altor proprietati individuale, precum si buna functionare a instalatiilor aferente acestora", se arata la articolul 34 alineatul (2) al Legii.Actul normativ precizeaza ca modificarea locuintelor poate fi facuta de proprietari numai daca "se comunica presedintelui asociatiei de proprietari si organului fiscal local in termen de 30 zile de la incheierea lucrarilor, si se introduc in cartea tehnica a constructiei si in baza de date a asociatiei, in vederea stabilirii consumurilor corespunzatoare cu noile suprafete utile".