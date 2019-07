Nou cutremur in California: Primele masuratori arata o magnitudine de 7,1 grade

Ziare.

Cutremurul a avut loc vineri, la ora locala 20.19 (06.19, sambata, ora Romaniei - n.red.), in zona Vaii Searles, in apropierea orasului Ridgecrest din statul american California, la o zi dupa un cutremur de 6,4 grade tot in aceasta zona Epicentrul cutremurului a fost la 17 kilometri de orasul Ridgecrest, la 138 de kilometri de Bakersfield si la 202 kilometri de Los Angeles, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (CSEM), care a precizat ca seismul s-a produs la o adancime de doar 10 kilometri.Seismul a fost resimtit pana la Las Vegas, cat si in nordul Mexicului, informeaza agentia The Associated Press.Daca magnitudinea preliminara se confirma atunci acesta este cel mai puternic seism inregistrat in sudul Californiei in ultimii 20 de ani.In urma seismului nu au fost momentan semnalate victime sau daune materiale semnificative.