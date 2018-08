Nou cutremur in Vrancea, al cincilea din aceasta luna

Ziare.

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca seismul a fost inregistrat la ora 00:16."Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (39km), Covasna (40km), Slanic-Moldova (50km), Targu Secuiesc (51km), Intorsura Buzaului (54km) ", au precizat specialistii INCDFP.Potrivit acestora, este al cincilea cutremur inregistrat in judetul Vrancea in luna august. Cel mai mare s-a produs miercuri si a avut magnitudinea 4,2 grade Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 25 aprilie. Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12 kilometri), Intorsura Buzaului (25 de kilometri, Targu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) si Sfintu Gheorghe (52 de kilometri) .