Patru cutremure in 9 ore, azi in Romania

Cele patru cutremure s-au produs la orele 01:46, 03:29, 10:00 si 10:03, la adancimi de 76 kilometri, 90 kilometri, 74 kilometri, respectiv 128 kilometri.Primul seism s-a produs in apropierea oraselor Onesti (38km), Targu Ocna (41km), Slanic-Moldova (43km), Odobesti (44km) si Panciu (45km), iar al doilea langa Odobesti (45km), Onesti (49km), Panciu (49km), Slanic-Moldova (50km) si Targu Ocna (51km).Al treilea cutremur s-a inregistrat in apropierea oraselor Nehoiu (44km), Covasna (49km), Odobesti (52km), Slanic-Moldova (53km) si Onesti (57km), iar cel de-al patrulea langa Nehoiu (40km), Buzau (52km), Odobesti (52km), Ramnicu Sarat (54km) si Covasna (54km).Cutremurul cu cea mai mare magnitudine produs luna acesta a avut 4,2 grade si s-a inregistrat in judetul Vrancea, la 22 august.