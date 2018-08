Peste 550 de oameni au murit in urma cutremurelor din Indonezia

Ziare.

Aceasta insula turistica vecina cu Bali, in sudul Indoneziei, a fost devastata de doua cutremure pe 25 iulie si 5 august, urmate de replici puternice si de un nou seism de magnitidinea 6,9 pe 19 august, relateaza AFP.In total 555 de persoane au murit, majoritatea in nordul Insulei Lombok, apropiata de epicentrul majoritatii sesismelor, a anuntat Agentia nationala de gestionarea catastrofelor.Altele au murit pe insula vecina Sumbawa, si ea afectata de cutremure. Zonele turistice sunt situate in principal in vestul si sudul Lombok.Multe dintre victime au fost ucise in urma unor surpari. Zeci de mii de case, moschei si alte cladiri au fost avariate sau distruse. Aproximativ 390.000 de persoane sunt cazate in adaposturi temporare, a precizat agentia.Organizatii umanitare care participa la operatiuni de ajutorare a persoanelor afectate de aceste catastrofe naturale au anuntat o insuficienta a hranei si apei potabile pentru deplasati."Am desfasurat trupe in sate izolate in care accesul este dificil", a declarat un purtator de cuvant al Agentiei nationale de gestionarea catastrofelor."In multe sate se ajunge greu cu motocicleta. Ajutoare au fost in parte trimise pe jos", a adaugat el.Costul reconstructiei ar urma sa depaseasca 7.000 de miliarde de rupii (416 milioane de euro), potrivit autoritatilor indoneziene.Indonezia, un arhipelag de 17.000 de insule si insulite care s-au format prin convergenta a trei mari placi tehtonice - indo-pacifica, australiana si eurasiatica - se afla pe Centura de Foc a Pacificului, o zona cu o activitate seismica puternica.