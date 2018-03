Radulian (Fizica Pamantului): Cutremurul de azi nu poate fi considerat un pre-soc pentru unul mare

Ziare.

"Este cel mai mare cutremur din acest an, care a aparut dupa o pauza de cinci luni. Ultimul cutremur cu magnitudine de peste 4 a fost la sfarsitul lunii octombrie 2017 si era de asteptat sa apara un cutremur ca acesta, moderat il numim noi, pentru ca Vrancea genereaza astfel de cutremure destul de frecvent, de la o luna la alta, si el a mai eliberat cumva energia acumulata in ultimele luni.Nu trebuie sa ne ingrijoreze. El se incadreaza foarte bine in ceea ce ne asteptam noi pentru zona Vrancea, la scara aceasta de cutremure moderate. Trebuia cumva sa vina pentru ca, altfel, putea sa fie o problema, daca era o pauza mai mare de cutremure de acest gen", a declarat Mircea Radulian.El a precizat ca seismul de 4,6 din Vrancea nu spune nimic deosebit despre eventualitatea producerii unui cutremur mare, acesta fiind greu de prevazut."Este normal ca a aparut si parerea mea este ca nu inseamna nimic deosebit, dar stiti ca un cutremur mare poate sa vina oricand. Este greu de prevazut, dar parerea mea este ca el nu poate fi considerat un pre-soc pentru un cutremur mare. Este un cutremur destul de obisnuit pentru zona Vrancea si nu trebuie sa ne ingrijoram", a adaugat acesta.Radulian nu exclude aparitia unor replici, dar in mod evident acestea vor avea o magnitudine mai mica."S-ar putea sa apara si replici, dar nu deosebite, evident mai mici decat acesta, si oricum cateodata in Vrancea mai apar doua-trei cutremure grupate intr-o zi-doua, poate sa apara, dar e putin probabil sa fie mari ca acesta", a precizat Radulian.Intr-un interval de aproximativ o ora de la producerea seismului de miercuri, specialistii Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) au revizuit, de trei ori, magnitudinea cutremurului din judetul Vrancea. Ultima revizuire indica un seism de 4,6 pe scara Richter.Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita la 139 de kilometri, de la 157 kilometri initial.Potrivit datelor INFP, acesta este cel mai puternic cutremur produs in Romania in 2018. Anul trecut, in luna octombrie, s-au inregistrat doua seisme cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter in zona Vrancea (unul in judetul Vrancea, in 8 octombrie, si unul in judetul Buzau, in 28 octombrie).In 2017, in Romania, cel mai mare seism a fost inregistrat pe 8 februarie, in judetul Buzau, la ora 17:08, si a avut o magnitudine de 5 grade pe Richter, cutremurul fiind resimtit si la Bucuresti.Cele mai puternice cutremure produse in Romania in ultimii 27 ani au fost inregistrate pe 30 si 31 mai 1990, magnitudinea acestora fiind de 6,9, respectiv 6,4 grade pe scara Richter.