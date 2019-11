Romania trimite echipe de salvare in Albania, dupa cutremurul in urma caruia au murit mai multe persoane

Breaking: Major damage reported in Durres, Albania, following Magnitude 6.3 earthquake. pic.twitter.com/oqiLqGupG4 - Porter Medium (@PorterMedium) November 26, 2019

Raed Arafat, seful DSU, a anuntat la Digi 24 ca 50 de romani vor merge marti in Albania cu doua avioane MApN."Cu aprobarea domnului ministru Vela, echipa noastra este in pregatire. S-a vorbit la ministrul Apararii care ne va sprijini cu transportul. Urmeaza sa plece echipa din cadrul IGSU catre Albania cu aproximativ 50 de persoane cu materiale de cautare salvare. Este o misiune de cautare, salvare, nu medicala.Vom pleca in cateva ore, cu ajutorul fortelor de la fortele aeriene, echipa noastra va fi acolo in cursul serii de astazi. Colegii de la aviatie se pregatesc. Cand se ajunge acolo, autoritatile nationale repartizeaza echipa intr-un sector de interventie.Echipa trebuie sa fie independenta, sa aiba tot ce le trebuie, mancare, apa. Echipa va actiona in zona respectiva pana se decide oprirea operatiunilor de salvare", a declarat Arafat.Amintim ca un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter a lovit in noaptea de luni spre marti Albania si mai multe cladiri s-au prabusit. Cel putin sase persoane au murit si sute sunt ranite sau disparute.MAE a transmis ca niciun roman nu a fost ranit in urma seismului din Albania.