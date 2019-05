Trei cutremure au avut loc intr-o ora in Vrancea

Ziare.

Primul cutremur, cu magnitudine 2,6, a avut loc la 0:18, in judetul Vrancea, la o adancime de 122 de kilometri.Cel de-al doilea, de aceeasi magnitudine, s-a produs la ora 0:42, tot in judetul Vrancea, la o adancime de 105 kilometri.Al treilea seism, cu magnitudine 2,8, a avut loc in judetul Buzau, la ora 1:25, la o adancime de 114 kilometri.Si marti au avut loc in zona Vrance trei cutremure, iar duminica au avut loc 4, cel mai mare cu magnitudinea 4,1.Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 9 ianuarie, magnitudinea sa fiind de 4,4.