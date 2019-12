Trei cutremure au avut loc, miercuri dimineata, in judetul Vaslui

Ziare.

Primul seism, de 3,1 pe Richter, a avut loc la ora locala 7:05, la adancimea de 2 kilometri (km), iar epicentrul s-a aflat la 40 km sud de Iasi, 49 km nord-est de Bacau, 109 km vest de Chisinau si 159 km nord de Galati.Dupa aproximativ o ora, a urmat un nou cutremur cu magnitudinea de 2,2, in aceeasi zona, dar la adancimea de 3 kilometri, iar la ora 9:05 s-a produs un al treilea seism, tot in judetul Vaslui si tot la 3 kilometri adancime, acesta avand o magnitudine de 2,5 grade pe scara Richter.In luna decembrie, in Romania, au fost inregistrate 20 cutremure cu magnitudini intre 2 si 3,8 pe Richter.In acest an, cel mai semnificativ cutremur a avut magnitudinea de 4,7 pe scara Richter si s-a produs in judetul Suceava pe 18 mai 2019.In 2018, in data de 28 octombrie, a avut loc in Romania, in judetul Buzau, un seism de 5,8 pe Richter, miscarea tectonica fiind resimtita si la Bucuresti.In luna decembrie, in Romania, au fost inregistrate 14 cutremure cu magnitudini intre 2,1 si 3,8 pe Richter.