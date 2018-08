Trei cutremure au avut loc in mai putin de 5 ore in judetul Buzau

Ziare.

com

Primul cutremur a avut loc la ora 1:03, la adancimea de 126 de kilometri, avand o magnitudine de 2,2.Cel de 3,5 magnitudine s-a produs la ora 5:28, la o adancime de 122 de kilometri.La scurt timp, la 5:54, a fost cel de-al treilea cutremur, cu magnitudine 2,3,la o adancime de 111 kilometri. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 25 aprilie . Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (12 kilometri), Intorsura Buzaului (25 de kilometri, Targu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) si Sfintu Gheorghe (52 de kilometri) .