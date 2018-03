Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs sambata dimineata

Ziare.

Cutremurul a avut loc la ora 2:22 in zona seismica Vrancea, avand o magnitudine de 3,9 grade pe scara Richter.Seismul s-a produs la o adancime de 124 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor: Nehoiu (16km), Covasna (35km), Intorsura Buzaului (38km), Targu Secuiesc (50km) si Valenii de Munte (53km).Ultimul cutremur mai puternic s-a produs miercuri in zona Vrancea si a avut magnitudinea 4,7 pe Richter.