Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade a avut loc in aceasta dimineata

Potrivit INFP, seismul s-a produs in judetul Vrancea, la ora 03:00 si a avut epicentrul la o adancime de 133 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Odobesti (41 km), Panciu (47 km), Onesti (51 km), Ramnicu Sarat (53 km), Nehoiu (54 km).Cel mai puternic cutremur de la inceputul acestui an s-a produs in 9 ianuarie, in judetul Buzau, avand magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter.