Un cutremur de 4,4 grade s-a resimtit in Bucuresti

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis initial ca seismul a avut 4,7 grade, iar apoi magnitudinea a fost revizuita la 4,6 grade si apoi la 4,4.Seismul s-a produs in zona Vrancea, la ora 12:24, la adancimea de 137 km, informeaza institutia citata.Cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (41 kilometri), Covasna 45 kilometri), Slanic-Moldova (52 kilometri), Targu Secuiesc (55 de kilometri) si Odobesti (56 de kilometri).Este cel mai puternic seism din acest an.Cel mai puternic cutremur din 2017 a avut loc in 8 februarie, cu magnitudinea 5, fiind resimtit si acela la Bucuresti.IGSU transmite ca nu s-au inregistrat apeluri sau alte informatii privind posibile pagube.