Un cutremur de 4,8 a avut loc in Grecia

Epicentrul seismului produs la ora 09:51 GMT este situat la 71 de kilometri de tarmul insulei Karphatos, la adancimea de 12 kilometri. Acest cutremur s-a produs la trei zile dupa cel cu magnitudinea de 5,2 care a lovit insula Creta, seism care, de asemenea, nu a produs victime sau pagube.Situata in nord-estul Marii Mediterane, pe o importanta falie geologica, Grecia este deseori lovita de cutremure, dar din fericire majoritatea acestora au intensitate redusa si nu produc victime sau pagube materiale.In urma cu doi ani, un seism cu magnitudinea de 6,7 produs pe insula Kos din Marea Egee a provocat moartea a doua persoane si importante pagube materiale. In 1999, 143 de persoane si-au pierdut viata intr-un seism de 5,9 grade produs in regiunea capitalei Atena.