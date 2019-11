Un cutremur de 6,4 grade a lovit Albania in toiul noptii: Mai multe cladiri prabusite, zeci de raniti (Video)

Dramatic views from Thumane, close Durres: a child saved after entire building collapsed. Reports of another 5 floor building collapsed. #Earthquake #Albania



Photo: Oligert Musta pic.twitter.com/EJQDNWroYg- Celik Rruplli (@Celikso) November 26, 2019

Cutremur s-a produs la ora locala 03:54 (4:54 ora Romaniei), epicentrul fiind la aproximativ 30 de kilometri de capitala tarii, Tirana, informeaza Daily Mail Treziti in toiul noptii, oamenii au iesit in fuga din case. Autoritatile au anuntat ca orasul de coasta Durres a inregistrat cele mai serioase pagube. Aici 50 de persoane au fost ranite si duse la spitale din Tirana.Imaginile publicate pana la aceasta ora arata inclusiv cu un bebelus este scos e sub daramaturi.Cutremurul de acum s-a resimtit si in tarile vecine: Grecia, Muntenegru, Kosovo si Macedonia de Nord. O replica de 5,4 grade a lovit la scurt timp.In septembrie, un cutremur de 5,6 grade cu epicentru aproape in acelasi loc a afectat 500 de cladiri si atunci in jur de 70 de persoane au ajuns la spital. In ultimii 20 de ani, tara a fost lovita de un singur cutremur cu o magnitudine mai mare de 6 grade, in 2003, cand un seism de 6,3 a avut loc la granita sa de sud cu Grecia.