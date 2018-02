Un cutremur a avut loc, duminica, in judetul Buzau

Ziare.

Seismul s-a produs la ora 0:32, la o adancime de 127,6 kilometri. Vineri, tot in Buzau, s-a produs un seism cu magnitudine 2,7, iar marti a fost unul de 2,8.In urma cu o saptamana, la ora 15:15, in judetul Buzau, a avut loc cel mai puternic cutremur din acest an, de 3,9 grade.