Un cutremur estimat la 4,5 pe scara Richter s-a produs miercuri seara UPDATE

Initial, seismul, produs la ora 20:15:47, fusese estimat la 5 pe scara Richter.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (23km), Covasna (35km), Intorsura Buzaului (43km), Targu Secuiesc (49km) si Valenii de Munte (60km), transmite INCDFP.Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad (e) Mercalli.In urma cutremurului produs in zona seismica Vrancea, la nivel national nu au fost semnalate urgente , la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, a anuntat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a pus la dispozitia publicului mai multe canale in aplicatia de mesagerie Telegram, disponibila gratuit in Google Play si App Store, pentru a primi alerte pe mobil.