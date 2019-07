Un cutremur puternic a provocat victime in insula Mindanao: Politistii s-au ascuns sub birouri

Ziare.

25 de persoane au fost ranite si mai multe case, biserici si alte cladiri au fost avariate in urma seismului, relateaza AFPCutremurul produs la ora locala 4:42 (20:42 GMT, vineri), la o adancime de 11,8 kilometri, a fost urmat de sapte replici cu o intensitate mai mica, potrivit biroului de seismologie din Filipine.Angajatii politiei din orasul Madrid din Mindanao, situat foarte aproape de epicentru, s-au ascuns sub birouri pentru a se proteja de cioburile si obiectele de mobilier care au cazut in timpul seismului, a declarat pentru AFP seful politiei locotenent Wilson Uanite. "Am vazut oameni iesind in fuga din case. Mai multi locuitori au inregistrat pagube minore, cum ar fi pereti crapati", a declarat el.Si peretii spitalului din Madrid s-au crapat, iar pacientii au fost evacuati, a adaugat Uanite.Acoperisul unei parcari din Madrid s-a prabusit, iar in orasele invecinate mai multe locuinte, biserici catolice, un hotel, o sala de gimnastica, un pod si o piata au fost avariate, se arata intr-un raport al apararii civile din regiune.Angajatii serviciilor de interventii de urgenta au anuntat ca 25 de persoane din regiune au fost ranite.Filipinele sunt un arhipelag situat pe asa-numitul Cerc de Foc al Pacificului, zona foarte activa din punct de vedere seismic si vulcanic.