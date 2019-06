Un nou cutremur a avut loc in Vrancea

Ziare.

Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs la adancimea de 138 km.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Nehoiu (39 km), Covasna (49 km), Odobesti (55 km), Buzau (57 km), Slanic-Moldova (58 km).Cel mai puternic cutremur din acest an avut loc in 9 ianuarie, magnitudinea sa fiind de 4,4.