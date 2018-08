Un nou cutremur soldat cu morti in insula Lombok

Ziare.

Seismul, produs duminica tarziu, a avut loc la doua saptamani dupa un cutremur devastator, soldat cu sute de morti si peste 400.000 de sinistrati pe aceasta populara insula turistica, transmite DPA.Cinci victime au fost inregistrate pe insula vecina, Sumbawa, iar cel putin 24 de persoane au fost ranite, a indicat Sutopo Nugroho, purtatorul de cuvant al Agentiei pentru gestionarea dezastrelor."Oamenii stateau afara si in adaposturi temporare (in urma cutremurelor anterioare) atunci cand s-a produs seismul, astfel ca multe decese au fost evitate", a precizat el.Alimentarea cu curent electric s-a intrerupt in Lombok in urma seismului, facand dificil de evaluat amploarea daunelor, a declarat Nugroho mai devreme. Cutremurul a fost urmat de cel putin sapte replici.Potrivit Institutului american de geofizica (The United States Geological Survey), seismul s-a produs la o adancime de 20 de kilometri, la 62 de kilometri nord-est de orasul Mataram.Un alt cutremur, cu magnitudinea 6,5, a fost inregistrat mai devreme duminica, producand daramarea mai multor case, deja avariate in urma seismelor anterioare, si alunecari de teren, a precizat Nugroho.Pe 5 august, un cutremur cu magnitudinea 6,9 a lovit insula Lombok, soldandu-se cu 460 de morti, circa 7.800 de raniti si peste 417.000 de sinistrati. Daunele cauzate de acest dezastru sunt asteptate sa depaseasca 500 de milioane de dolari, potrivit Agentiei mentionate.