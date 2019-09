Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs la 30 de km vest de Tirana (Albania): Peste 20 de raniti

Ziare.

Potrivit USGS, epicentrul seismului a fost localizat la o adancime de 10 kilometri in zona Durres, transmite Reuters.Peste 20 de persoane au fost ranite usor si au fost spitalizate, dar nu exista morti, a anuntat pentru AFP purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Albana Qajaj.Aceasta a precizat ca ranile sunt usoare si au fost provocate de caderea unor obiecte sau bucati de ziduri sau au fost persoane care au avut atacuri de panica."Exista case si cladiri deteriorate, dar care nu s-au prabusit", a adaugat Albana Qajaj, adaugand ca un nou bilant va fi difuzat in cursul serii.Potrivit Serviciului de prospectare geologica al SUA (USGS), seismul a avut magnitudinea de 5,6, cu epicentrul localizat la o adancime de 10 kilometri in zona Durres. Miscarea seismica a fost resimtita pe o raza de 250 de kilometri.Localnicii au declarat ca la Tirana cutremurul s-a simtit foarte puternic, fiind vazuti oameni care alergau panicati pe strazi pentru a se adaposti.Conform relatarilor din presa, au aparut fisuri pe fatadele unor cladiri ale caror ferestre au fost sparte, in portul Durres (vest), al doilea oras ca marime din tara.Liniile de electricitate si de telefonie au fost intrerupte in mai multe cartiere din Tirana, precum si in mai multe sate si orase mici, potrivit presei locale.Conform Ministerului Apararii, acest soc este cel mai puternic din ultimii 20-30 de ani din Albania. Balcanii sunt o zona cu activitate seismica puternica, iar cutremurele sunt frecvente, adauga AFP.