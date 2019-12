Un sistem care poate detecta cutremurul cu patru ore inainte, functional din 2020 in zona Vrancea

"Avem un plan de raspuns"

Rectorul Universitatii Politehnice din Bucuresti, Mihnea Costoiu, a declarat, duminica, ca cercetatorii sunt in faza de concept, dupa incercari facute pe diferite spatii in Turcia, respectiv Grecia, cu rata de succes foarte mare, pe zona de cercetare stiintifica."Vor fi doua zone verificate si anume Romania si California, doua parti ale lumii, sa spun asa.Minimum 4 ore, repet, nu este maxim, poate sa fie si un timp mai indelungat, sunt multe conditionari, depinde de nivelul cutremurului si asa mai departe, sunt multe variabile", a spus rectorul Universitatii Politehnice Bucuresti.Potrivit acestuia, poate fi detectat nivelul intensitatea si locul unde se va produce un cutremur, informatiile fiind de natura stiintifica., este motivul pentru care Politehnica este parte a proiectului, urmand ca dupa acest nivel sau in acelasi timp cu aceste informatii sa putem incerca sa elaboram cu autoritatile statului, sa sprijinim autoritatile statului ca sa fiu foarte exact, in elaborarea unui plan de raspuns in caz de cutremur, care sa fie prognozat.asa cum este el elaborat, nu comentez calitatea lui, de catre autoritatile statului in conditiile in care aparitia cutremurului nu este cunoscuta si doar dupa producerea cutremurului stim ce sa facem, nu avem un plan de raspuns in aceasta noua paradigma si anume, cutremurul este cunoscut, ce facem de la momentul in care aflam ca se va produce cutremurul, pana in momentul in care cutremurul se va produce efectiv", a mai spus Mihnea Costoiu.Sistemul va fi functional de la jumatatea anului 2020, iar reprezentantii Politehnicii lucreaza la el incepand din luna ianuarie, la tot ce inseamna sistem, instalare etc.Este un demers al unor companii, cercetatori israelieni, care au venit in Romania ca urmare a faptului ca o parte dintre ei sunt si cercetatori romani si ca urmare a faptului ca Politehnica este unul dintre validatorii cei mai importanti ai datelor, pentru ca asta am facut in aceasta perioada, au avut cercetatori de la noi care sa valideze datele. In acest parteneriat vom lansa proiectul, nu este un proiect al Politehnicii, vreau sa fiu onest", a mai afirmat rectorul Universitatii Politehnice.Sistemul IONOTERRA Earthquake Prediction a fost lansat, in premiera, in cursul zilei de vineri, in prezenta sefului DSU si Secretar de Stat in MAI dr. Raed Arafat , directorului general ANM, Elena Mateescu, rectorului Universitatii Politehnice Bucuresti, Mihnea Costoiu, sefului Departament Daune, PAID Romania, Irinel Dinu, director Directia Situatii de Urgenta, Catalin Zoican, in prezenta directorului Administratia de Risc Seismic, Lucian Voicu, a unor reprezentanti ai Politiei Romane si ai IGSU. Din partea IONOTERRA au participat Mihail Lala - Leading Investor, prof. Nathan Blaunshtein, inventatorul sistemului, Doron Angelovitch - CEO.IONOTERRA este o companie israeliana, infiintata ca urmare a peste 30 de ani de cercetare, pentru a dezvolta o solutie de furnizare alerte cutremure cu cel putin 4 ore in avans.