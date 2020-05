10 ieseni au murit dupa ce au baut spirt contrafacut. Politistii incearca sa gaseasca vinovatii

Ziare.

In ultimele saptamani, 9 ieseni au murit acasa si unul la spital din cauza ca au baut spirtul cotrafacut. Patru dintre decedati - trei barbati si o femeie - erau din comuna ieseana Stolnicesti - Prajescu, potrivit publicatiei bzi.ro Oamenilor legii li s-a parut ciudat ca numarul de decese este atat de mare si au deschis o ancheta. Asa au decoperit ca spirtul numit Santa Med care se vindea cu 12 lei pentru sticla de 500 de ml nu continea acool etilic - asa cum scria pe eticheta - ci alcool metilic.De ce e asta o problema? Din cauza ca alcoolul etilic - desi nociv - este tolerat de organism. Cel metilic nu este tolerat si, odata ingerat, poate provoca decesul consumatorului.In schimb, alcoolul melitic e mai ieftin, asa ca unii producatori incalca legea si il folosesc in locul celui etilic, in fabricarea spirtului.Problemele apar abia atunci cand alcoolicii beau spirtul contrafacut si isi pierd viata.Sticlele cu sprit contrafacut erau fabricate in Capitala, de firmele unor oameni de afaceri arabi, potrivit Antena 3. Potrivit bzi.ro , sticlele cu spirt erau distribuite printr-un depozit numit Pheonix.In urma cercetarilor, oamenii legii au transmis ca spirtul era distribuit de firma lui Ciprian Barticel, care avea un stand in depozitul Pheonix.Avocatul acestuia a sustinut, insa, ca Baticel nu stia ca spirtul pe care il distribuia e contrafacut.In Stolnicesti-Prajescu, spirtul era vandut in magazinul familiei unui consilier local din comuna, a mai transmis Antena 3.In acest moment, oamenii legii fac perchezitii in mai multe locuri din Bucuresti si din Iasi pentru a stabili clar si e de vina, in acest caz.