A murit cantareata France Gall

Ziare.

com

"Exista cuvinte pe care nu am vrea niciodata sa le pronuntam. France Gall s-a alaturat + Paradisului alb + la 7 ianuarie, dupa ce a infruntat timp de 2 ani, cu discretie si demnitate, recidiva cancerului sau", a indicat Salama, referindu-se la piesa "Le Paradis Blanc" ce evoca moartea si este scrisa de muzicianul francez Michel Berger, pentru care France Gall a fost muza si interpreta.Provenind dintr-o familie de muzicieni, cantareata s-a bucurat de succes la varsta de 16 ani. Printre cantecele sale cele mai cunoscute se numara "Poupee de cire, poupee de son", "La Groupie du pianiste", "Si, Maman, si", "Ella, elle l'a", "Quelques mots d'amour" sau "Resiste".France Gall, care a avut mai multe drame personale in timpul vietii sale, fusese spitalizata de la mijlocul lui decembrie oficial pentru o infectie severa.Cantareata a facut un cancer de san la un an dupa moartea brusca a sotului sau, Michel Berger, in 1992, la 44 de ani, din cauza unui infarct.Ea s-a retras de pe scena dupa ce fiica sa Pauline a murit in 1997 din cauza unei fibroze chistice, dar a jucat in 2015 in comedia muzicala "Resiste", care a readus in actualitate hiturile cuplului pe care il forma cu Michel Berger.