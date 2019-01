A murit cel mai batran barbat din lume

Ziare.

Decesul a avut loc in orasul Ashoro, din insula Hokkaido, au confirmat rude ale barbatului, care in momentul in care au incercat sa-l trezeasca de dimineata si-au dat seama ca acesta murise in somn.Potrivit familiei sale, Nonaka, care se deplasa in scaun cu rotile, se bucura inca de viata uitandu-se la meciuri de sumo la televizor, citind ziarele si facand bai termale o data pe saptamana.Masazo Nonaka era titularul recordului Guinness de cel mai varstnic barbat din lume din 10 aprilie 2018.Batranul s-a nascut la 25 iulie 1905 in Ashoro. Sotia sa, Hatsuno, cu care Nonaka are cinci copii, a decedat in 1992.Japonia a detinut numeroase recorduri ale celor mai longevive persoane din lume. Cel mai longeviv barbat din lume a fost japonezul Jiroemon Kimuro, care a murit la 12 iunie 2013, la varsta de 116 ani.In ce priveste femeile, recordul il detine frantuzoaica Jeanne Calment, care a murit in 1997, la 122 de ani si 164 zile.Cea mai longeviva femeie din lume este in prezent japoneza Kane Tanaka, in varsta de 116 ani si 18 zile.