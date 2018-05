A murit Hildegard Puwak, fost ministru al Integrarii Europene in Guvernul Nastase

Ziare.

com

Hildegard Puwak a fost deputat de Timis in perioada 1996 - 2002 si deputat PDSR in perioada 2000 - 2004. In perioada 2000-2003, ea a fost ministru al Integrarii Europene in Guvernul Adrian Nastase.De asemenea, aceasta a fost cercetator stiintific la Institul de Economie Nationala, in perioada 1971-1992.