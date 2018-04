A murit istoricul Dinu Giurescu, membru al Academiei Romane si fost deputat pe listele USL

Ziare.

Informatia a fost confirmata pentru Mediafax de Academia Romana.Nascut la 15 februarie 1927, Giurescu era din 1968 doctor in istorie. A fost, din 2001, membru titular al Academiei Romane. In aprilie 2014 a devenit, pentru un an, vicepresedinte al Academiei Romane.Printre lucrarile pe care le-a scris se numara "Istoria ilustrata a romanilor" (1981), in colaborare cu Constantin C. Giurescu, "Romania in al doilea razboi mondial" (1999); "Cade Cortina de Fier -Romania 1947" (2002) etc.Dinu C. Giurescu a candidat la alegerile din 2012, pe listele USL din acea vreme, dar a demisionat din functia de deputat, dupa ce a fost ales vicepresedinte al Academiei Romane, la 24 aprilie 2014.La sfarsitul anului 2013, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a remis un document, din care reiese ca Dinu Giurescu a furnizat informatii catre Securitate , insa nu i s-a atribuit calitatea de colaborator.Conform legii, pentru a fi declarat colaborator este necesara indeplinirea cumulativa a doua conditii: prima este ca persoana sa fi furnizat informatii, sub orice forma, organelor de Securitate, informatii care sa se refere la activitati sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist, iar cea de a doua conditie este ca aceste informatii furnizate sa vizeze ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.In cazul lui Dinu Giurescu nu s-a stabilit ca a fost indeplinita aceasta a doua conditie.Giurescu ar fi fost recrutat de catre Securitate in martie 1967, cand a "acceptat colaborarea, insa a insistat ca despre acest lucru sa nu se stie la M.A.E. si nici sa nu se faca valva".Scopul recrutarii a fost de a informa "asupra problemelor importante ce se petrec in M.A.E", deoarece "prin natura muncii sale, are posibilitatea sa furnizeze unele informatii care intereseaza organele D.G.I" si "are sanse" de a ajunge "functionar-diplomat" si "nu in ultimul rand ca, prin natura functiei, poate intra in contact cu cetateni straini".CNSAS mai arata ca istoricul a fost instruit si trimis cu sarcini in exterior in anul 1980 (S.U.A.), 1981 (Anglia si Franta), 1985 (R.F.G.) si a furnizat un numar mare de note informative privind discutiile pe care le-a avut cu diplomati straini acreditati la Bucuresti, precum si referitoare la activitatea desfasurata in exterior si persoanele cu care a luat legatura.