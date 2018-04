A murit un pacient mutat din spitalul cuprins de flacari la Iasi

Ziare.

Barbatul a decedat dupa ce fusese transferat la Institutul Regional de Oncologie (IRO) in stare foarte grava, in urma incendiului de la etajul 6 al unitatii medicale Pacientul a intrat in stop cardio-respirator cu putin timp inainte de a fi internat la IRO si a fost resuscitat de catre personalul medical din Sectia de Cardiologie, dar fara rezultat."Este vorba despre un barbat in varsta de 67 de ani din Iasi care facea dializa si avea si probleme cardiace. El fusese transferat de la noi la Cardio, apoi, in urma incendiului, a fost trimis din nou la noi, insa incendiul nu are nicio legatura cu decesul acestuia. El era in stare grava inainte de acest incendiu si nu a fost afectat in vreun fel de incidentul care a avut loc noaptea trecuta", a declarat Mirela Grosu, managerul IRO Iasi.Incendiul de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi a izbucnit in noaptea de marti spre miercuri in statia de sterilizare , aflata la ultimul etaj.18 pacienti au fost mutati la alte unitati medicale, iar pompierii au reusit, dupa sase ore, lichidarea focului.Reprezentantii ISU Iasi au precizat ca Institutul nu avea autorizatie de securitate la incendiu.