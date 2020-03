A murit Vintila Mihailescu, a carui generozitate intelectuala ne-a imbogatit atat de mult

Ziare.

Anuntul mortii sale a fost facut de Scena 9.Dupa ce s-a imbolnavit, Vintila Mihailescu a scris o carte despre aceasta experienta terifianta a bolii si spitalului -, care l-a ajutat, spunea el, sa intelectualizeze boala si, astfel, sa o accepte."In primul rand, am descoperit ca am un corp si ca acesta functioneaza profund diferit decat stiam, decat credeam", explica el, in ultimul interviu pe care l-a acordat, la finalul lunii februarie,Biografia lui e strans legata de antropologia romaneasca. Vintila Mihailescu este cel care a fondat in 1990 Societatea de Antropologie Culturala din Romania (SACR), al carei presedinte a fost intre 1994 si 2000. A predat, a scris carti, a semnat o rubrica in, avand in toane tonul uman, ingaduitor, dar extrem de concis.A fost directorul general al Muzeului Taranului Roman din Bucuresti intre 2005 - 2011, o institutie pe care a pretuit-o mereu.In 2006 a fost decorat de Presedintele Romaniei pentru serviciile aduse culturii romane.Cu un an in urma, am vorbit cu Vintila Mihailescu despre cum arata agenda sociala a Romaniei, in contrapondere cu agenda politicienilor si cu subiectele care ajung stiri.Citeste Daca intra la mine in bucatarie, o dau afara, si mama sa fie! - Interviu despre frica de strain si coronavirus, cu Vintila Mihailescu