A murit "zana papusilor", Brandusa Zaita Silvestru

"Aseara (28 decembrie - n.red.) doamna Brandusa Zaita Silvestru a plecat intr-o lume mai buna, mai dreapta. Zana papusilor, cum a fost denumita, vedeta in adevaratul sens al cuvantului s-a dedicat teatrului de papusi din tinerete si i-a fost credincioasa peste 4 decenii. O sa-mi lipseasca convorbirile noastre zilnice,rasul nostru cand se intrerupeau conversatiile spunand ca sunt ascultate.Chiar si paharul de vin baut si descantat la mesele copioase pe care le pregateai.Drum lin spre stele!", a scris duminica pe pagina sa de Facebook Raluca Tulbure fost secretar literar al Teatrului Tandarica.Potrivit Agerpres , Brandusa Zaita Silvestru a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica, Bucuresti (1960). A debutat ca actrita la Teatrul de papusi Tandarica (1950). A colaborat cu Radiodifuziunea Romana, la emisiunea 'Teatru la microfon' si la Teatrul Radiofonic (1959-1985). A avut emisiunea 'Povestiri pe degete' la Televiziunea Nationala (seriale cu papusi, 1958-1980). Brandusa Zaita Silvestru a scris piese si scenarii pentru teatrul de papusi si a publicat in ziare si reviste de specialitate articole despre estetica teatrului de papusi.A fost premiata in 1968 si 1970 la Concursul National de Dramaturgie, iar in 2001 a primit Diploma de Excelenta pentru intreaga activitate la Festivalul International de Papusi de la Arad.De asemenea, a primit Diploma de Merit pentru intreaga activitate de profesor la UNATC (2002), Premiul de Excelenta in teatrul de marionete si papusi UNITER (2002) si Premiul de Excelenta in arta animatiei acordat de UNIMA Romania si Teatrul Tandarica (2003).In decembrie 2002, i-a fost acordat Ordinul national Serviciul Credincios in grad de Cavaler.