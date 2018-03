Caz socant in Cluj: Un nepot si-a impins bunica pe geam de la etajul 10. Femeia a murit pe loc

Ziare.

Potrivit anchetatorilor, politistii au fost sesizati initial, vineri, ca o persoana a cazut de la inaltime in cartierul Manastur din Cluj-Napoca.Anchetatorii care au mers la fata locului au stabilit, conform primelor informatii, ca un tanar de 23 de ani a avut un conflict cu bunicii sai, intr-un apartament situat la etajul 10 al unui bloc.El si-ar fi lovit bunicul, iar la un moment dat si-a agresat si bunica, in varsta de 79 de ani, si ar fi aruncat-o de la etaj. In urma impactului, femeia a murit pe loc. Batranul, care a suferit mai multe rani in urma agresiunii, a fost dus la spital.In acest caz a fost deschis un dosar penal pentru infractiunea de omor , dosarul fiind preluat de procurorii Parchetului Tribunalului Cluj.