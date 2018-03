Caz socant in Timisoara: O mama si-a ucis fetita de 4 ani. A inecat-o in cada si i-a taiat venele

Ziare.

Potrivit politistilor care au ajuns la locul crimei, o casa din cartierul Ronat, un cartier marginas al Timisoarei, bunica fetitei a sunat la numariul de urgente 112 pentru a anunta crima , in jurul orei 23:00.Odata ajunsi la adresa, politistii au gasit-o pe fetita inecata in cada si cu venele de la maini taiate.Fetita se afla acasa doar cu mama ei, o fosta educatoare care renuntase la serviciu pentru a-si cauta un alt loc de munca.Femeia si-ar fi marturisit crima, la telefon, unor cunoscuti, imediat dupa ce a comis-o, apoi s-a incuiat in casa.Cand au ajuns la adresa, politistii s-au vazut nevoiti sa sparga usa locuintei, deoarece femeia, aflata in stare de soc, nu a deschis.