Ce restrictii sunt sau nu in cazul inmormantarilor ce au loc in timpul postului sau la marile sarbatori?

Inmormantarile actuale au devenit se pare un mod prin care indirect si postmortem familia isi manifesta respectul si admiratia fata de defunct. De aceea unii merg destul de departe cu acest concept si organizeaza inmormantarea mai degraba cu fast.Din punct de vedere religios, cultural si simbolic se pare ca o inmormantare este un cumul de repere stravechi, inca pastrate. Se tine cont de traditiile locului, dar si de ceea ce se cuvine dupa cum dicteaza dogmele crestine. Exista de asemenea si o stransa legatura cu perioada din an, sarbatorile cinstite si ziua in care se decide sa aiba loc evenimentul funerar.Trebuie spus ca s-au creat mituri nenumarate, unele insa nefondate. In primul rand, indiferent de perioada din an cand se intampla un astfel de nefericit eveniment, necesitatea privind o serie de servicii funerare este absoluta.Se considera spre exemplu ca daca iarna temperaturile sunt scazute, spre inghet, mediul este mai favorabil pentru a nu imbalsama trupul. Din aceleasi motive unii considera ca ar fi bine sa mai prelungeasca privegherea, la peste 3 zile.Cand vine vorba de pregatirea defunctului, la imbalsamare si tot ce tine de priveghere, asezarea in sicriu etc. nu exista schimbari in functie de sezon. In plus, legea funerara impune practica de genul, deci servicii funerare complete sunt un interes al familiilor indoliate.Unii prefera muzica, dar pentru a mentine stilul solemn si caracteristic unei inmormantari apeleaza la fanfara. Insa aceasta practica este mai degraba neortodoxa. Nici muzica religioasa, fie ea despre cantecele specifice la Nasterea Domnului (popular denumite colinde) nu se admite ca parte din procesul funerar, inmormantarea crestina.O oarecare influenta a perioadei din an cand are loc acest eveniment exista la parastas si pomana. Dupa cum dicteaza dogmele crestine, se obisnuieste ca in cadrul slujbei specifice sa aiba loc Vesnica Pomenire.Pentru perioadele de post colacii si coliva vor fi de post, precum si intregul meniu aferent parastasului. Pentru o inmormatare ce are loc in perioada sarbatorilor de iarna unii prefera sa includa alimente si preparate specifice. Dar este o libera alegere in acest sens.Cat despre brad, prezenta acestuia in cadrul unei inmormantari este independent de semnificatia lui in general, corelata cu sarbatorile de iarna. Cu alte cuvinte, din punct de vedere traditional se mentine in unele zone ale tarii ideea de brad impodobit ce insoteste cortegiul funerar ca semn al vietii.In alte locuri acesta se asociaza doar la inmormantari ale tinerilor necesatoriti, fie fete sau baieti. Dar nici acesta nu este impus, necesitatea lui fiind de o stricta alegere personala a familiei indoliate.In principiu, reprezentantii bisericii de care apartine defunctul si familia acestuia ofera consiliere. Se recomanda a amana inmormantarea pentru ca aceasta sa nu aiba loc in zi de post, miercuri sau vineri, indiferent de perioada din an. In plus, se evita zilele de praznuire ale marilor sarbatori, respectiv ziua Nasterii Domnului, Inaltarii sau Rastignirii Lui.Ceva mai multa strictete se impune la organizarea de parastas, de pomenire a defunctului, acolo unde exista termeni clari prevazuti cand nu se vor savarsi slujbele specifice.Pentru organizarea unei inmormantari exista intr-adevar numeroase aspecte de care se tine cont.Pentru cei care simt ca nu fac fata sau nu se pricep, sunt la o prima experienta de acest gen consilierii din cadrul agentiilor de pompe funebre, fie ca vorbim de prestatori de servicii funerare Colentina sau din orice alta zona, sunt un real ajutor.Acestia pot oferi un soi de ghid privind procedurile, din fericire putand sa raspunda prompt cu servicii specifice atat celor care apartin de comunitatea crestin-ortodoxa, cat si celorlalti - spre exemplu se poate solicita la aproape orice agentie de acest gen incinerare in loc de clasica inmormantare, cu tot ce implica ea.Pentru ca acele zile pline de organizare si decizii in acest sens sa insemne mai degraba timp castigat pentru a fi alaturi de defunct, multi se bazeaza pe agentii de renume pe nisa funerara. O recomandare este Adysim.