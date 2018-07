Ce servicii funerare ofera o casa de pompe funebre?

cerere scrisa

actul de identitate al solicitantului

certificatul de deces

acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore sau curator

dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea (factura de la firma de servicii funerare sau de transport funerar international, factura de la preotul care a sustinut slujba de inmormantare)

In trecut, acest ajutor era de cele mai multe ori acordat de comunitate sau de rudele apropiate. Astazi insa, odata cu aparitia de noi legi in ceea ce priveste inmormantarea, este din ce in ce mai greu sa pastram atat vechile traditii cat si sa organizam o inmormantare corecta din punct de vedere legal. De aceea, cel mai bine este sa facem apel la o firma de servicii funerare, care se va ocupa de toate aceste aspecte, fiind un real sprijin in aceste clipe funeste.In primul rand, este recomandat sa facem apel la o firma de servicii funerare din apropiere. De aceea, fie ca locuiti in Cotroceni sau in zona Rahova sau Ferentari, este indicat sa apelati la o firma de servicii funerare din sectorul 5. Aceasta se va ocupa de toate aspectele importante ale acestui trist eveniment, de la constatarea decesului pana la organizarea mesei de pomenire.Un alt aspect notabil este intocmirea dosarului pentru a beneficia de ajutorul de deces. Pentru a putea beneficia de acesta, va trebuie talonul de pensie, dar si urmatoarele acte:Astfel, firma de servicii funerare din sectorul 5 se va ocupa in detaliu de toate aceste formalitati, in cel mai scurt timp cu putinta, pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia rapid de ajutorul de inmormantare. Astfel, dumneavoastra aveti mai mult timp la dispozitie pentru a fi aproape de cei dragi, in aceste clipe de durere profunda.Pentru a asigura o inmormantare demna de amintirea celui plecat dintre noi, trebuie respectata o serie de traditii, dar si normele specificate de cadrul legislativ. Pentru acestea, o firma de servicii funerare din sectorul 5 va face demersurile necesare pentru inceperea procedurilor legale.In primul rand, trebuie facuta constatarea decesului de catre un cadru medical specializat, pus la dispozitie de catre firma de servicii funerare. Dupa eliberarea certificatului de deces, restul de proceduri, precum avize de la SANEPID/Procuratura, documente pentru repatriere / expatriere si alte acte vor fi obtinute de firma de servicii funerare sector 5 Printre cele mai delicate operatiuni anterioare inmormantarii este toaletarea, imbalsamarea si asezarea in sicriu a persoanei trecute in nefiinta. Aceasta este o etapa deosebit de importanta, care ii poate pune pe cei apropiati la grea incercare, de aceea firma de servicii funerare va pune la dispozitie personal calificat, care se va ocupa cu profesionalism si empatie de toate aceste lucruri necesare.Facand apel la o firma de servicii funerare din sectorul 5, beneficiati de un ajutor de incredere in aceste momente grele. O casa de pompe funebre va va elibera de multe dintre poverile pe care le aduce un astfel de eveniment trist, respectand in acelasi timp traditiile dar si prevederile legale.