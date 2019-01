Cele mai importante 5 motive pentru a face apel la o firma de servicii funerare din sectorul 1

Ziare.

Din pacate, insa, stresul cotidian, dar si timpul limitat pe care il avem la dispozitie pentru a organiza intreaga inmormantare ne poate lasa incapabili de actiune.Din acest motiv, cea mai buna solutie este sa facem apel la o firma de servicii funerare din sectorul 1, care va fi alaturi de noi in toate etapele acestei procesiuni funeste.Modificarile de ordin legislativ din ultimii ani fac ca organizarea unei inmormantari de unul singur sa fie din ce in ce mai greu.Astfel, o firma de servicii funerare sector 1 va interveni cu promptitudine pentru a organiza o inmormantare demna de memoria celui trecut in nefiinta.Iata care sunt cele mai importante 5 motive pentru care este indicat sa apelam la o firma de servicii funerare din sector 1:Rigorile legii si birocratia stufoasa ne pot pune bete in roate cand vine vorba de obtinerea ajutorului de deces.Insa, daca facem apel la o firma de servicii funerare sector 1 , aceasta va raspunde cu promptitudine solicitarilor noastre pentru a demara cat mai rapid intregul proces de obtinere a ajutorului de deces.Pentru acest lucru, avem nevoie de o serie de documente, precum talonul de pensie, buletinul/cartea de identitate, dar si o dovada a relatiei dumneavoastra cu persoana decedata.Modificarile de ordin legislativ au facut ca regulile ce tin de decesul unei persoane sa fie foarte stricte. Din acest motiv, este indicat sa facem apel la o firma de servicii funerare sector 1 cu experienta, care stie exact care sunt hatisurile legislatiei.Astfel, in momentul decesului, ni se va pune la dispozitie un specialist care va face constatarea, intocmind astfel certificatul de deces. Acesta este foarte important, fiind esential pentru obtinerea ajutorului de deces.Mai mult, odata cu obtinerea acestui document, firma de servicii funerare sector 1 va facilita si:- Intocmirea actelor pentru inhumare sau incinerare;- Concesionarea unui loc de veci si reconditionarea acestuia;- Obtinerea avizelor necesare de la SANEPID si Procuratura;- In cazurile in care decesul a survenit in afara tarii, se pot intocmi acte pentru repatriere sau expatriere, dupa caz;- Realizarea unui dosar pentru ajutorul de inmormantare.Fiind in apropierea dumneavoastra, firma de servicii funerare sector 1 poate interveni rapid in cazul oricaror schimbari, la orice ora din zi sau din noapte.In acest mod, timpul pretios pe care il castigati poate fi folosit pentru a sta alaturi de cei dragi in aceste clipe de durere.In plus, toate serviciile conexe, precum toaletarea, imbalsamarea si transportul decedatului vor fi asigurate de firma de servicii funerare sector 1.Specialistii in domeniu se vor ocupa in amanunt de tot ce tine de o buna organizare, fara preturi ascunse sau surprize neplacute.Firma de servicii funerare sector 1 va va oferi consultanta in momentele grele, alaturi de o gama completa de servicii si produse, precum urmeaza:- Achizitionarea de candele, lumanari, precum si alte articole religioase;- Confectionarea si livrarea de coroane, jerbe si buchete de flori pentru inmormantare;- Procurarea unui sicriu sau a unei cruci;- Catafalc cu lumini si capac frigorific, la cerere;- Prosoape, batiste, esarfe;- Asigurarea alimentelor necesare: coliva, colaci, pachete cu produse alimentare, de post sau de dulce;- Organizarea pomenii la cimitir sau la restaurantul firmei de servicii funerare, dupa caz.