Cine este militarul care a murit la repetitiile pentru parada de 1 Decembrie

Ziare.

com

"Plutonierul Orosz Alexandru, mecanic conductor la Complexul antiaerian Gepard din cadrul Batalionului 3 Aparare Antiaeriana 'POTAISSA', si-a pierdut viata astazi, 23 noiembrie, in gara din Alba Iulia.Militarul, care debarca tehnica militara ce urmeaza sa participe la Ceremonia militara de 1 Decembrie, s-a electrocutat de la reteaua de inalta tensiune a caii ferate in timp ce efectua manevre pe tehnica aflata pe platforma feroviara.Plutonierul Orosz avea 33 de ani, era necasatorit si avea un copil. Era angajat in M.Ap.N. din anul 2007, cu o misiune in Afganistan", a transmis ministerul intr-un comunicat de presa remisUlterior, intr-o postare pe pagina de Facebook a MApN au fost oferite mai multe detalii despre viata barbatului. El a fost militar in Armata Romaniei timp de 11 ani. Era tatal unei fetite de 5 ani."Militar veteran, Alexandru a executat o misiune in teatrul de operatii din Afganistan in 2012 alaturi de militarii Batalionului 300 Infanterie din Galati", se arata pe reteaua sociala.Decesul militarului a starnit un val de emotii in mediul online, mai multi utilizatori lasand mesaje de condoleante la mesajul ministerului de pe Facebook."Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleante familiei indurerate!!! Eroii nu mor niciodata!" sau "Ramas bun camarade! Condoleante familiei!" - au fost doar cateva dintre mesajele lasate de internauti. Militarul a murit electrocutat, vineri dimineata, in timpul repetitiilor pentru parada de 1 Decembrie din Alba Iulia . Barbatul s-a electrocutat dupa ce s-a urcat pe unul dintre tancurile pe care le descarca pentru parada. El a atins linia de curent a caii ferate, care trebuia sa fie deconectata in acele momente, potrivit oamenilor de la fata locului.Rapid au ajuns mai multe echipaje de salvare, insa nu s-a mai putut face nimic pentru militar.O comisie a Diviziei 4 Infanterie "Gemina" cerceteaza cauzele producerii accidentului, fiind anuntat deja Parchetul Militar Cluj.