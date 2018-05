Clopotele bisericilor din Cluj vor fi trase in memoria Doinei Cornea. Programul ceremoniei de inmormantare

Ziare.

Biroul de presa al Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla a transmis, sambata, intr-un comunicat de presa, programul ceremoniei de inmormantare a fostei disidente Doina Cornea, care a murit in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 89 de ani, fiind bolnava de mai mult timp."Pentru toti cei care au iubit-o pe Doina Cornea si doresc sa se desparta de ea, programul ceremoniilor de inmormantare este:Duminica, 6 mai, intre orele 15:00 - 21:00 va fi expusa in Aula Iuliu Hossu a Catedralei Greco-Catolice a Martirilor si Marturisitorilor Credintei din Piata Cipariu, Cluj.Luni, 7 mai, intre orele 9:00 - 14:30 va fi expusa in Foaierul Colegiului Academic din Cluj (Casa Universitarilor), la ora 12:30 urmand sa inceapa slujba religioasa. La ora 14:30 va porni cortegiul funerar spre Cimitirul Central unde va avea loc inhumarea la ora 15:00", potrivit biroului de presa al Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.De asemenea, Eparhia Greco-Catolica de Cluj-Gherla va aduce un omagiu celei care a "aparat prin viata sa valori eterne izvorate din Dumnezeu si a invins puternicul regim comunist prin afirmarea acestor valori, precum David in lupta cu Goliat"."In semn de recunostinta si in chip de rugaciune, pentru ceea ce cunoscuta disidenta a insemnat pentru poporul nostru, pentru Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica si pentru renasterea democratiei in Romania, din dispozitia Preasfintiei Sale Florentin, Episcop eparhial, in toate bisericile greco-catolice de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla vor fi trase clopotele, zilnic la orele 12.00, in zilele de 5, 6 si 7 mai 2018", potrivit sursei citate.Amintim ca fosta disidenta a regimului comunist Doina Cornea, in varsta de 89 de ani, a incetat din viata in noaptea de joi spre vineri , in locuinta ei din Cluj-Napoca.