Conduita potrivita la inmormantare si priveghi, cand esti sau nu parte din familia indurerata

Evenimentul ultim de pregatit, in numele celui care a fost candva om drag, este de fapt o maniera prin care se dovedeste respectul fata de defunct. Asadar mai ales in randul celor care fac parte din familie este de asteptat sa existe implicare totala si organizare minutioasa.Ce se intampla cu cei care sunt simpli participanti sau persoane insarcinate sa se ocupe cu anumite aspecte parte din ceremonia de inmormantare? Care este conduita si codul nescris de reguli ce presupune a se tine cont in mod strict de decenta si de cinstirea amintirii defunctului?In mod cert familia va astepta sa fie vizitata de mai toate rudele si de prietenii, cel putin cei apropiati. La astfel de evenimente nu se organizeaza o lista de invitati, nu se cere confirmare, ci este mai degraba de asteptat ca cei care nu pot onora cu prezenta sa isi scuze situatia in fata familiei. In zone rurale spre exemplu se tine cont de prezenta celor care vin la priveghere si in functie de acestia se estimeaza prezenta la inmormantare.Asadar, daca esti ruda sau parte din cercul cel mai apropiat, este de preferat sa te prezinti la priveghere inca din prima seara. Nu este exclus sa mergi in fiecare dintre cele 3 zile de priveghere si sa participi desigur si la inmormantare. In caz contrar, iti anunti lipsa participarii, neuitand sa transmiti condoleante.Ce rol au florile? Exista un obicei conform caruia la astfel de evenimente participi purtand doliu, aducand lumanari si eventual si flori. Totul este de ordin simbolistic; doliul este insasi demonstrarea faptului ca te aliniezi celor care deplang suferinta pierderii unei persoane.Lumanarile sunt aduse intrucat se considera necesar ca fiecare persoana sa aprinda o lumanare pentru sufletul defunctului. Nu in cele din urma, florile sunt semnificatia trecerii in lumea de dincolo.De altfel lumanarile si florile sunt elemente ce insotesc oamenii la orice etapa importanta, de la nastere, taina botezului, casatoriei si in cele din urma la finalul vietii. Intr-un plan si mai detaliat, simbolul florilor este cel care determina si aprecierea si relatia intre persoane, raportate la defunct.Garoafele sunt adesea alese. Acestea sunt semn de prietenie. Crizantemele sunt considerate simbol de sinceritate, calele definesc un rang social aparte, iar trandafirii vin cu expresia aprecierii si admiratiei fata de cel care nu mai este in lumea pamanteasca.In orice caz, pentru ca alegerea florilor sau a coroanei ce urmeaza sa fie inmanata familiei indoliate pare sa fie dificila, cei mai multi prefera sa opteze pentru agentiile ce ofera servicii funerare ; cer astfel un ajutor specializat, oferit de cei cu experienta.O coroana poate fi achizitionata imediat sau poate fi realizata pe comanda. Depinde si de suma alocata acestui lucru. De preferat de asemenea sa se semneze panglica coroanei, cu un mesaj potrivit. Si aici exista asadar nevoia de a cere ajutor, intrucat mesajul trebuie sa fie concis si potrivit, raportat la gradul de rudenie sau prietenie cu defunctul. Sa fie flori naturale sau artificiale? Specialistii de la Rarox mizeaza pe natural si creeaza coroane si jerbe sau buchete de flori impresionante, cu un design original.Astfel de momente sunt presarate cu tot felul de intamplari. Durerea este exprimata in fel si chip si este de inteles. Tot ce poate face o persoana apropiata familiei este sa se asigure ca totul decurge bine sau ca agentia de pompe funebre urmeaza cursul stabilit in desfasurarea de evenimente.Mai cu seama cand nu sunt alese toate serviciile funerare si este necesar ajutorul oamenilor pentru diverse momente - manipulare sicriu, coborat sicriu in groapa, transportul coroanelor in lipsa unor masini special puse la dispozitie pentru acest drum etc. - oricine prezent la inmormantare isi poate arata disponibilitatea de a ajuta familia.Prezenta nu este anuntata. In marea zi se considera mai degraba un sprijin moral oferit familiei. Poate ca nici cuvintele nu sunt de ajuns pentru alinarea suferintei. Cat despre masa ce de obicei se organizeaza dupa inmormantare, prezenta nu este obligatorie si de cele mai multe ori numai cei mai apropiati participa, asta daca familia nu mentioneaza si insista chemarea altor persoane.