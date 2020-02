Copilul de 4 ani care a intrat in coma dupa anestezia de la dentist a murit

Ziare.

Raluca Alexandru, purtator de cuvant al Spitalului Grigore Alexandrescu, a declarat, miercuri, ca stopul cardio-respirator suferit de copilul de 4 ani nu a putut fi resuscitat."In urma cu aproximativ jumatate de ora copilul a murit. A facut stop cardio-respirator si nu a putut fi resuscitat. Parintii au fost alaturi de el", a spus Raluca Alexandru.Copilul de patru ani intrase in coma in urma unei anestezii generale efectuata la dentist. Miercuri dupa-amiaza el era in moarte cerebrala, tinut in viata doar de aparate, au precizat medicii Spitalului "Grigore Alexandrescu".Conform sursei citate, in prezenta parintilor sai, s-a efectuat, ElectroEncefaloGrama, care a aratat lipsa activitatii cerebrale.Reprezentantii Colegiului Medicilor Dentisti s-au autosesizat in acest caz.Politistii au deschis si ei o ancheta in acest caz.Clinica din Pitesti a fost inchisa de DSP Arges, potrivit declaratiilor ministrului Sanatatii, Victor Costache.